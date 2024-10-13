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Царьград

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Солгавший эксперт и ключевой свидетель: как проходит суд по делу о пропавшей под Новосибирском школьницы

Солгавший эксперт и ключевой свидетель: как проходит суд по делу о пропавшей под Новосибирском школьницы

В смерти девочки подозревают бывших милиционеров, однако экс-силовики не признают вину.Новосибирский областной суд продолжает рассматривать уголовное дело о гибели 15-летней Натальи Матюхиной, случившейся в начале марта 2010 года в селе Яркуль Усть-Таркского района.

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