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Военное обозрение

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Формируемый в Польше «Украинский легион» не будет воевать как отдельное подразделение

Формируемый в Польше «Украинский легион» не будет воевать как отдельное подразделение

Всех записавшихся в «Легион» после подготовки распределят в боевые бригады ВСУ.

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