Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Банда азербайджанцев-вымогателей заявила, что они «фээсбэшников крутили», а те пришли и спросили, кто и кого...

Банда азербайджанцев-вымогателей заявила, что они «фээсбэшников крутили», а те пришли и спросили, кто и кого...

Вчера 08:00  16  2423 Под Белгородом группа гастролеров из Азербайджана решила, что они здесь главные царьки, и устроила таксистам личные девяностые с поборами и угрозами.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Хрипунов
Геннадий Хрипунов

Это надо показать пидору и выродку Алиеву Азербайджанскому нацисту и сказать ему, что мы будет так делать с его ублюдками, которые не хотят работать по человечески, а они считают свою  работу, грабить наших людей и таксистов у нас в России .Так что клоака Алиев с начало думай головой, а не своим дерьмом, которое не только в голове .

Профиль пользователя Горыныч
Горыныч

Работяг азеров в России уже давно нет. Остались одни шакалы, либо торгаши, либо такие беспредельщики. Сгребать всех до единого, в баржи песочные, и с закрытыми люками вниз по матушке Волге, там встретит их хам-президент.