Банда азербайджанцев-вымогателей заявила, что они «фээсбэшников крутили», а те пришли и спросили, кто и кого...

Вчера 08:00 16 2423 Под Белгородом группа гастролеров из Азербайджана решила, что они здесь главные царьки, и устроила таксистам личные девяностые с поборами и угрозами.
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Ослочпоков поимели. Жаль мало дали по морде
Это надо показать пидору и выродку Алиеву Азербайджанскому нацисту и сказать ему, что мы будет так делать с его ублюдками, которые не хотят работать по человечески, а они считают свою работу, грабить наших людей и таксистов у нас в России .Так что клоака Алиев с начало думай головой, а не своим дерьмом, которое не только в голове .
Повесить сраных азеров.
ГУВД поменять до нач. отдела, да и всё..
Работяг азеров в России уже давно нет. Остались одни шакалы, либо торгаши, либо такие беспредельщики. Сгребать всех до единого, в баржи песочные, и с закрытыми люками вниз по матушке Волге, там встретит их хам-президент.
Молодцы мальчики! Научите их понимать, что Россия принимает всех, кто её уважает и наказывает тех, кто нарушает наши законы.
Пока последнего зверька не отправим на родину, подобные видео должны появляться каждый день по несколько эпизодов.
полиция в своём амплуа-мундир никогда не отстирают
Любо дорого смотреть это кино!