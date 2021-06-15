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Скандальная вечеринка: Германия отзывает 4 солдат из Литвы

Сексуальные домогательства и распевание антисемитских песен - в этом обвиняют солдат бундесвера из контингента НАТО в ЛитвеСексуальные домогательства и распевание антисемитских песен — в этом обвиняют солдат бундесвера из контингента НАТО в Литве.

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