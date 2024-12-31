Скончался актер из польской адаптации сериала «След»

Актер из польского сериала «След» Лукашевский умер в возрасте 73 лет Польский актер кино и телевидения Яцек Лукашевский ушел из жизни в возрасте 73 лет, за 10 дней до своего дня рождения, сообщил портал Goniec.
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