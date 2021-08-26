Донбасс Сегодня

90 подписчиков

Забытые проекты СССР: троллейбус-самосвал

Забытые проекты СССР: троллейбус-самосвал

Грузовые троллейвозы КТГ, выпускавшиеся в 70‑е годы киевским заводом электротранспорта, использовались по всей стране во множестве модификаций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх