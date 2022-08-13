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В Сети распространяется информация о задержании Стрелкова, пытавшегося попасть на фронт

В Сети распространяется информация о задержании Стрелкова, пытавшегося попасть на фронт

Чуть ранее Игорь Иванович Стрелков (Игорь Всеволодович Гиркин) в миллиардный раз написал о "провале российской военной стратегии на Украине" и "очередной порции негативных новостей", а также предложил "расстрелять всё политбюро, перекрасить Кремль в жовто-блакитный цвет, начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда, чтобы заморозить супостатов на подступах", вновь обозвал Сергея Шойгу "Фанерным Маршалом" и сравнил ЧВК "Вагнер" с дивизией СС "Мёртвая голова", поскольку вагнеровцы, по его словам, "выполняют задачи, не считаясь с потерями".

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