В Сети распространяется информация о задержании Стрелкова, пытавшегося попасть на фронт

Чуть ранее Игорь Иванович Стрелков (Игорь Всеволодович Гиркин) в миллиардный раз написал о "провале российской военной стратегии на Украине" и "очередной порции негативных новостей", а также предложил "расстрелять всё политбюро, перекрасить Кремль в жовто-блакитный цвет, начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда, чтобы заморозить супостатов на подступах", вновь обозвал Сергея Шойгу "Фанерным Маршалом" и сравнил ЧВК "Вагнер" с дивизией СС "Мёртвая голова", поскольку вагнеровцы, по его словам, "выполняют задачи, не считаясь с потерями".