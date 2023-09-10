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Лавров заявил, что Генсека ООН используют для продвижения односторонних подходов

Лавров заявил, что Генсека ООН используют для продвижения односторонних подходов

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что содержание письма Генсека ООН Антониу Гутерреша создаёт впечатление, что главу всемирной организации используют для продвижения односторонних подходов по теме зерновой сделки.

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