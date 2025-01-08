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Генерал Мойсилович: Сербия расторгла ряд контрактов по поставкам вооружения из РФ

Генерал Мойсилович: Сербия расторгла ряд контрактов по поставкам вооружения из РФ

Сербия расторгла ряд контрактов по поставкам вооружения из России до нормализации ситуации в мире. Об этом заявил начальник генерального штаба сербской армии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию "Новости".

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