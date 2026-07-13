Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Известно о последствиях новой атаки ВСУ на Энергодар

Известно о последствиях новой атаки ВСУ на Энергодар

В Энергодаре, городе-спутнике Запорожской атомной электростанции, в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины по объекту МЧС повреждены административное здание и одна из пожарных машин.

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