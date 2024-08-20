Влюбленная Бузова объявила о беременности — ждет двойню

Артистка ошарашила признанием. Ольга Бузова Социальные сети38-летняя Ольга Бузова на днях показала фото со своим избранником, лицо которого предпочла скрыть, а потом похвасталась кольцом за 45 миллионов рублей, подаренным кавалером.
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