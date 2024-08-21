«Народный фронт» закупил технику по предложениям участников программы «Время героев»

Проект реализуется Высшей школой государственного управления «Народный фронт» закупил технику и оборудование по предложениям участников программы «Время героев», рассказали 21 августа организаторы проекта.
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