Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Месть за легендарных командиров, "калибровка" набирает обороты. А в украинском тылу поезда пошли под откос»

Месть за легендарных командиров, "калибровка" набирает обороты. А в украинском тылу поезда пошли под откос»

Русские войска отомстили за смерть легендарных командиров, Героев России и Донбасса Арсена Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых ("Гиви"), в зоне конфликта возобновилась "комплексная калибровка", а в украинском тылу неизвестные пускают под откос поезда.

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Комментарии
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Валерий Хромылев
Как и говорили многие люди что на Украине не только потомки бандеровцев есть, но и потомки партизан, и тем более что их все больше и больше будет.
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16 час.
СП
Сергей Потемкин
Опять шапками закидали...... надоела пропаганда, по делу давайте
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12 час.

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