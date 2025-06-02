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Царьград

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Свежие комментарии

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"С чёрного воскресенья наша война священна!": Охлобыстин заявил, что атака на аэродромы и мосты меняет всё

"С чёрного воскресенья наша война священна!": Охлобыстин заявил, что атака на аэродромы и мосты меняет всё

Известный актёр Иван Охлобыстин заявил, что атака Украины на русские аэродромы и мосты полностью должна поменять конфигурацию вооружённого противостояния.

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