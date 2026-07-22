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Царьград

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Колумбийский защитник покинул «Нижний Новгород» после 25 «сухих» матчей

Колумбийский защитник покинул «Нижний Новгород» после 25 «сухих» матчей

Экс-защитник футбольного клуба «Нижний Новгород», гражданин Колумбии Хуан Камило Кастильо, возвратился на родину после завершения этапа своей карьеры в России, который не принес ему значительных успехов.

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