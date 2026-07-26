На выставке военных дронов под Киевом ликвидирован специалист по ИИ

Одним из ликвидированных ракетным ударом на выставке под Киевом стал преподаватель факультета компьютерно-информационных технологий МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом) Александр Гордиенко, пишет ПолитНавигатор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии