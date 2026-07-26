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Царьград

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На выставке военных дронов под Киевом ликвидирован специалист по ИИ

На выставке военных дронов под Киевом ликвидирован специалист по ИИ

Одним из ликвидированных ракетным ударом на выставке под Киевом стал преподаватель факультета компьютерно-информационных технологий МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом) Александр Гордиенко, пишет ПолитНавигатор.

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