Врач Лаврищев: спонтанное покачивание головой может говорить о сотрясении

Сотрясение головного мозга (чаще всего в России говорят просто: "сотрясение мозга") - это состояние, которое возникает в результате удара головы, характеризующееся потерей сознания менее чем на 5 минут, а структурные изменения удается выявить только при микроскопическом исследовании тканей головного мозга; иначе говоря - с помощью прижизненных методов исследования (например, при КТ или МРТ) врачам не удается обнаружить никаких изменений.