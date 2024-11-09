Врач Лаврищев: спонтанное покачивание головой может говорить о сотрясении

Сотрясение головного мозга (чаще всего в России говорят просто: "сотрясение мозга") - это состояние, которое возникает в результате удара головы, характеризующееся потерей сознания менее чем на 5 минут, а структурные изменения удается выявить только при микроскопическом исследовании тканей головного мозга; иначе говоря - с помощью прижизненных методов исследования (например, при КТ или МРТ) врачам не удается обнаружить никаких изменений.
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