Раскрыты самые дальнобойные автомобили на пустом баке

В мире существует два типа автомобилистов – те, кто заправляет бензобаки своих машин, как только топливо в них опускается до середины, а также те, кто искушает судьбу и предпочитает ездить до тех пор, пока машина не окажется на грани остановки из-за нехватки горючего.