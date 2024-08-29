Раскрыты самые дальнобойные автомобили на пустом баке

В мире существует два типа автомобилистов – те, кто заправляет бензобаки своих машин, как только топливо в них опускается до середины, а также те, кто искушает судьбу и предпочитает ездить до тех пор, пока машина не окажется на грани остановки из-за нехватки горючего.
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