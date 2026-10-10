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Мастер пара Беляев назвал лучшие дрова для растопки бани

Мастер пара Беляев назвал лучшие дрова для растопки бани

Дубовые и березовые дрова лучше всего подходят для растопки бани, однако выбор зависит от конструкции печи и продолжительности топки.

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