БлокнотРУ «Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным лично.
Зеленский готов поговорить с Путиным лично, но есть нюанс
Комментарии
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Таня Соколова
Поверил наГло сексам! Вот и получает то, что бывает у тех, кто с ними связывается Обман, ложь и предательство у них в генетике и считается благом, если оот них есть выгода. Участь североамериканских индейцев не нужно забывать!
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5 час.
Андрей
Находясь почти сто лет под санкциями вольно или не вольно, а начнешь, чтобы выжить, продавать ресурсы дешевле чем на рынке... Да и чтобы в одиночке не оказаться приходиться покупать союзников... Стоило СССР распасться, как бывших "братьев" скупили на корню наши недруги... Даже те-же беларусы чуть было не продались, только вот их, судя по событиям в августе 2020 го, не захотели покупать, хотели по дешевке забрать, но немножко просчитались.. Вот и приходится сегодня России Беларусь спонсировать, как тех же абхазцев и еще ряд бывших советских....
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3 час.
Аркадий Цыганов
Путин юрист. Говорить с нелегитимным не о чем.
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28 мин.
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