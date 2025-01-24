Зеленский готов поговорить с Путиным лично, но есть нюанс

Поверил наГло сексам! Вот и получает то, что бывает у тех, кто с ними связывается Обман, ложь и предательство у них в генетике и считается благом, если оот них есть выгода. Участь североамериканских индейцев не нужно забывать!

Андрей

Находясь почти сто лет под санкциями вольно или не вольно, а начнешь, чтобы выжить, продавать ресурсы дешевле чем на рынке... Да и чтобы в одиночке не оказаться приходиться покупать союзников... Стоило СССР распасться, как бывших "братьев" скупили на корню наши недруги... Даже те-же беларусы чуть было не продались, только вот их, судя по событиям в августе 2020 го, не захотели покупать, хотели по дешевке забрать, но немножко просчитались.. Вот и приходится сегодня России Беларусь спонсировать, как тех же абхазцев и еще ряд бывших советских....