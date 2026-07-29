ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Любимый предложил гостевой брак, чтобы не делить имущество. Как реагировать на это мудрой женщине?

Любимый предложил гостевой брак, чтобы не делить имущество. Как реагировать на это мудрой женщине?

"Мы с тобой идеально понимаем друг друга. Мы оба уже знаем цену штампам в паспорте, судам и дележке имущества.

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