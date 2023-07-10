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Переговоры последней минуты: группа стран НАТО добивается гарантий безопасности Киеву

Переговоры последней минуты: группа стран НАТО добивается гарантий безопасности Киеву

Киевский режим не получит членства на ближайшем форуме НАТО. Это уже очевидно всем. Генсек Организации почему-то сказал, что страны альянса «едины», хотя с точки зрения Киева речь должна идти не о европейских государствах и союзниках, а об Украине.

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