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Мишин: остаётся дождаться формальных процедур от ISU, и Семененко сможет выступить на этапе Гран-при

Мишин: остаётся дождаться формальных процедур от ISU, и Семененко сможет выступить на этапе Гран-при

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин высказался о возможном выступлении своего подопечного Евгения Семененко на этапе Гран-при ISU.

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