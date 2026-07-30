Минобороны РФ назвало цели массированного удара по объектам в Киеве и на западе Украины

В ходе массированного удара, нанесенного российскими военными в ночь на 30 июля 2026 года, в Киеве поражены два предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве беспилотников и комплектующих к ним.
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