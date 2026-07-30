Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

Минобороны РФ назвало цели массированного удара по объектам в Киеве и на западе Украины

Минобороны РФ назвало цели массированного удара по объектам в Киеве и на западе Украины

В ходе массированного удара, нанесенного российскими военными в ночь на 30 июля 2026 года, в Киеве поражены два предприятия военно-промышленного комплекса, задействованные в производстве беспилотников и комплектующих к ним.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии