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Nikkeia Asia: Решение Японии передать ракеты США ослабило страну

Nikkeia Asia: Решение Японии передать ракеты США ослабило страну

Япония совершила критическую ошибку – ей не стоило передавать Соединенным Штатам ракеты для комплексов Patriot в качестве косвенной помощи Украине, идя на поводу у администрации Джо Байдена, отдающей приоритет Европе.

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