Новая технология разгоняет любые процессоры в 100 раз

Несмотря на то, что современные ЦПУ могут работать на уровне наносекунд, им есть куда расти в плане скорости из-за базового ограничения последовательных вычислений: прежде чем начать следующую задачу, надо завершить предыдущую.
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