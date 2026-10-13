Подросток на моноколесе влетел в ребенка и сломал ему череп в Нижнем Новгороде

www.globallookpress.com/Belkin Alexey/news.ru Ребенок попал в больницу с переломом черепа в Нижнем Новгороде после столкновения с подростком на моноколесе.
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