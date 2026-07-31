Сотрудники ТГК-16 вошли в электронную доску почета Татарстана

Семь сотрудников АО «ТГК-16» стали участниками электронной доски почета Республики Татарстан. Новый формат, запущенный с 1 августа 2026 года, стал аналогом традиционных стендов с портретами лучших работников предприятий, организаций и учреждений региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии