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ГТРК Татарстан

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Сотрудники ТГК-16 вошли в электронную доску почета Татарстана

Семь сотрудников АО «ТГК-16» стали участниками электронной доски почета Республики Татарстан. Новый формат, запущенный с 1 августа 2026 года, стал аналогом традиционных стендов с портретами лучших работников предприятий, организаций и учреждений региона.

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