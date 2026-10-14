Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Софья Свечникова предупредила, что мошенники под видом сотрудников эвакуационных служб могут намеренно повреждать автомобили, чтобы получить деньги за перевозку и ремонт.