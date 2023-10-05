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«Идея гениальная». Жители Владивостока обсуждают инициативу для пассажиров

«Идея гениальная». Жители Владивостока обсуждают инициативу для пассажиров

Жители Владивостока заметили объявление для тех, кто проживает в микрорайоне Лесной Квартал. Горожане предложили организовать очередь на автобус № 40а в часы пик, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал vtoryak.

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