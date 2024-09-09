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Российский военный уничтожил БМП ВСУ канистрой бензина

Российский военный уничтожил БМП ВСУ канистрой бензина

В Курской области российские военные продолжили операцию по защите села Малая Локня и, согласно информации, представленной РИА Новости, один из бойцов 44-го армейского корпуса ВС РФ смог уничтожить БМП украинских вооруженных сил с помощью канистры бензина.

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