Четыре человека пострадали в ДТП с двумя микроавтобусами в Приангарье

ГИБДД Иркутской области Четыре человека, включая двух детей, госпитализированы после столкновения двух микроавтобусов и внедорожника в Жигаловском районе Иркутской области, сообщил в среду, 26 июня региональный главк МВД в своем Telegram-канале.
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