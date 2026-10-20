ЦРУ и связанные с ним американские структуры не просто знали о въезде бывших нацистских пособников в Канаду, а, по данным рассекреченного текста, организованно содействовали ему - в том числе в обход канадских проверок.
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