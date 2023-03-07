Военное обозрение

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Поставленный на ремонт с модернизацией корвет «Стерегущий» проекта 20380 получит новый ударный комплекс

Поставленный на ремонт с модернизацией корвет «Стерегущий» проекта 20380 получит новый ударный комплекс

Многоцелевой корвет "Стерегущий" Балтийского флота отправился на капитальный ремонт с модернизацией. Работы будут проводиться на "Кронштадтском морском заводе".

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