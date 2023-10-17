Самые популярные неприятности на сайтах знакомств

Согласно проведенным исследованиям около 70% молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет хотя бы раз регистрировались на сайтах знакомств с целью поиска друга, партнера для отношений или физической близости, а также для флирта и непринуждённой беседы.
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