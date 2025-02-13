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Сийярто: разговор Путина и Трампа может стать шагом к миру на Украине

Сийярто: разговор Путина и Трампа может стать шагом к миру на Украине

Global Look Press/White House/Flickr.com Венгрия рассчитывает, что телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом станет шагом к прекращению украинского конфликта, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.

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