Перекроют проезд еще по двум улицам Уссурийска

Перекроют проезд еще по двум улицам Уссурийска

В Уссурийске 19 сентября начнутся дорожные работы на улице Комсомольской и улице Целинной. В связи с этим проезд ограничат на несколько дней, сообщает ИА UssurMedia.

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