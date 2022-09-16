Перекроют проезд еще по двум улицам Уссурийска

В Уссурийске 19 сентября начнутся дорожные работы на улице Комсомольской и улице Целинной. В связи с этим проезд ограничат на несколько дней, сообщает ИА UssurMedia.
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