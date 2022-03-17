Евгений Сатановский. США планируют химическую и биологическую атаку на Украине

Помощник президента Байдена по национальной безопасности, Джейк Салливан, хочет обсудить с Николаем Патрушевым ситуацию на Украине, с прицелом на «угрозу применения там Россией химического или биологического оружия» (?!!!) Переводя с американского дипломатического на общечеловеческий язык, с учётом всего, что мы знаем об американцах и их подходе к войнам, включая свежий опыт по Ираку, Сирии, Ливии и Афганистану, эти ребята то ли готовили на Украине что-то, связанное с военной химией и биологией (в последнем случае мы даже знаем, что именно), то ли готовят сейчас, то ли этим занимаются их местные партнёры, с которыми российские войска ведут бои.