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Мужчину обокрали на автомойке в Алматы. ВИДЕО

Мужчину обокрали на автомойке в Алматы. ВИДЕО

Сразу две кражи раскрыли в Алматы с помощью камер видеонаблюдения, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, одно из преступлений было совершено на автомойке, расположенной по улице Жумабаева.

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