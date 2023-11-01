Мужчину обокрали на автомойке в Алматы. ВИДЕО

Сразу две кражи раскрыли в Алматы с помощью камер видеонаблюдения, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, одно из преступлений было совершено на автомойке, расположенной по улице Жумабаева.
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