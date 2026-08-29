Главное за ночь 29 августа: массированная атака БПЛА на Ростовскую область — семь пострадавших, двое детей в больнице

Беспилотники ВСУ поразили жилые кварталы Ростова-на-Дону и Аксайского района, повреждены два многоквартирных дома, работа аэропортов Поволжья была ограничена.
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