В театре «Мастерская» падение декорации сломало ногу администратору

В одном из театров Петербурга падение декорации стало причиной травмы сотрудника. Как стало известно Мойке78, в инциденте вечером 1 октября в театре «Мастерская», что на Октябрьской набережной, пострадал 24-летний администратор.
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