ВС России расширяют контролируемую в Харьковской области территорию

Территория на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, контролируемая российскими войсками, постепенно расширяется, заявил глава российской администрации области Виталий Ганчев, 24 февраля сообщают РИА Новости.
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