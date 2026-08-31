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Компании из АТР стали чаще регистрировать товарные знаки в России

Компании из АТР стали чаще регистрировать товарные знаки в России

Бизнес и компании из стран Азиатско‑Тихоокеанского региона (АТР) стали чаще регистрировать товарные знаки на территории России.

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