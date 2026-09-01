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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Спартака» Ву про 1:1 с «Оренбургом»: «Мы отдали кучу энергии с «Зенитом» – когда побеждаешь сильную команду, дальше будет сложнее. Хорошо, что не проиграли»

Защитник « Спартака » Кристофер Ву признал, что красно-белым было трудно играть против « Оренбурга » после победы над «Зенитом».

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