В Тамбове при столкновении двух автомобилей пострадали пассажир и пешеход

В Тамбове в ДТП пострадали два человека. Авария произошла вечером 4 февраля на улице Советской. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 50-летний водитель автомобиля "LADA Kalina" поворачивал налево на запрещающий сигнал светофора и не пропустил автомобиль "Volkswagen Polo" под управлением 38-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора.