Анонс тактической игры Rain Tactics

Анонсирована игра «Rain Tactics» от команды «Ervya Studios». Ранее они ничего не выпускали.Проект представляет собой ролевую игру с тактическими боями, элементами рогалика и видом сверху в киберпанковом сеттинге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии