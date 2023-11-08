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Анонс тактической игры Rain Tactics

Анонс тактической игры Rain Tactics

Анонсирована игра «Rain Tactics» от команды «Ervya Studios». Ранее они ничего не выпускали.Проект представляет собой ролевую игру с тактическими боями, элементами рогалика и видом сверху в киберпанковом сеттинге.

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