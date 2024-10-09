В какие даты октября 2024 года в жизни каждой женщины может появиться кармический мужчина Алёна Юрьева Октябрь 2024 года обещает быть особенно значимым для женщин, так как именно в этот период Вселенная может подарить шанс на встречу с кармическим мужчиной.