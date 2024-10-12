Зачем нужна истерия по поводу Глобального потепления

Про проблему изменения климата, так называемом "Глобальном потеплении" и "углеродном следе" (подразумевающем, что в этом потеплении виноват человек) вещают буквально из каждого утюга и с самых высоких мировых трибун.
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