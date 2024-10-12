БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зачем нужна истерия по поводу Глобального потепления

Зачем нужна истерия по поводу Глобального потепления

Про проблему изменения климата, так называемом "Глобальном потеплении" и "углеродном следе" (подразумевающем, что в этом потеплении виноват человек) вещают буквально из каждого утюга и с самых высоких мировых трибун.

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Комментарии
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Олег Шибайло
Да, голод быстренько мозги прочищает.
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7 час.

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