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Анчелотти о «Реале»: «Я не беспокоюсь – у нас отличный состав, фантастический Мбаппе, игроки в хорошей форме. Не хватает Крооса, но у нас есть все, чтобы его заменить»

– Что вас особенно беспокоит? Система, физический аспект?. – Если честно, я не особо переживаю. У нас отличный состав на всех позициях, пришел фантастический Мбаппе.

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