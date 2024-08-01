В Республике Татарстан проводятся ХХ республиканские военно-спортивные сборы «Аврора – юный спецназовец»

В период с 21 июля по 7 августа в селе Ильинское Зеленодольского района на территории детского лагеря «Мечта» проводятся ХХ республиканские военно-спортивные сборы среди детей ветеранов боевых действий, сотрудников спецподразделений и ветеранов боевых действий, погибших при исполнении служебных обязанностей и воинского долга.